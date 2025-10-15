Минэнерго положительно оценивает эффект от мер поддержки угольной отрасли России

Финансовые меры поддержки угольной отрасли сработали «достаточно эффективно», заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов. Ведомство анализирует результаты инициатив по итогам первых девяти месяцев и прорабатывает дальнейшие меры, добавил он.

«Пока мы в процессе подготовки, поэтому сказать сейчас о том, будет продлеваться или не будет продлеваться, такого решения пока нет»,— сказал господин Исламов журналистам на Российской энергетической неделе (цитата по «РИА Новости»). Так замглавы Минэнерго ответил на вопрос, планируется ли продление отсрочки по налогам и страховым взносам для угольщиков.

Постановление о мерах поддержки угольной промышленности подписал в мае премьер-министр России Михаил Мишустин. До конца ноября с угольных компаний не взыскивают налоги и страховые задолженности, возникшие на 1 июня. Эти задолженности предприятия будут выплачивать с 1 декабря. При этом срок по уплате может быть продлен, если ситуация в отрасли не улучшится. В Минэнерго сообщали, что льготу по налогам и страховым взносам получили 137 предприятий.

