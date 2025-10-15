Борис Писториус защищает бундесвер от случайностей

Коалиционное соглашение о введении в Германии призыва на военную службу методом жеребьевки провалилось в последний момент. Причиной стала позиция министра обороны, социал-демократа Бориса Писториуса, который не согласился со значительными изменениями в законопроекте, над которым долго работал. И однопартийцы его в этом поддержали. Дальнейшая судьба инициативы туманна: 16 октября ее должны были представить в Бундестаге, но правящая коалиция не торопится искать новый компромисс. Стороны винят друг друга в провале, а сам Писториус тем временем уехал на встречу глав Минобороны стран НАТО в Брюссель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны ФРГ Борис Писториус

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Министр обороны ФРГ Борис Писториус

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Вопрос призыва в немецкую армию стал настоящим яблоком раздора для коалиции христианских и социальных демократов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) еще с тех пор, как правительство впервые заговорило о необходимости увеличить численность армии. СДПГ и прежде всего глава бундесвера Борис Писториус настаивали на добровольном участии, намереваясь привлекать новобранцев высокими зарплатами, щедрым соцпакетом и широкой рекламной кампанией. Эти предложения вместе с обязательным анкетированием немецкой молодежи содержались в законопроекте Писториуса, который он совместно с канцлером Фридрихом Мерцем представил в конце августа.

Но не прошло и недели, как Мерц заговорил об обязательном призыве. В итоге христианские демократы предложили компромиссный вариант: если добровольный набор не увенчается успехом, бундесвер будут пополнять методом жеребьевки — «счастливчиков» принудительно отправят на военную службу.

Финальный вариант переговорщики двух лагерей согласовали 14 октября, и в тот же день должны были представить его на пресс-конференции. Однако вместо этого к журналистам вышел представитель фракции ХДС/ХСС, чтобы сообщить об отмене мероприятия.

«Предполагаемое соглашение не было достигнуто… Мы пока не знаем, когда состоится первое чтение законопроекта, и проинформируем вас об этом позднее»,— только и сказал он.

Немецкой газете Suddeutsche Zeitung удалось частично реконструировать события, приведшие к срыву. По их данным, переговоры по законопроекту вели заместители фракций Норберт Реттген (ХДС) и Зимтье Мёллер (СДПГ), а также представители оборонных комитетов. На переговорах присутствовал и сам Писториус, но открыто недовольства не выражал. Соглашение, как казалось, было достигнуто, и лидеры фракций Йенс Шпан (ХДС) и Маттиас Мирш (СДПГ) были уверены в успехе. Но вскоре выяснилось, что ряд депутатов от СДПГ все же отказывается поддержать договоренность о жеребьевке, аргументируя это в том числе тем, что Борис Писториус не примет такую поправку к своему законопроекту.

Журналисту Suddeutsche Zeitung удается коротко переговорить с Писториусом. Министр бросает ему фразу: «Это была не моя идея, а идея союза (так называют ХДС/ХСС)». Между тем христиан-демократ Рёттген публично обвиняет в провале соглашения главу бундесвера, называя его поведение деструктивным и отмечая в разговоре с Suddeutsche Zeitung, что за более чем 30 лет работы в Бундестаге «никогда не видел, чтобы ответственный министр открыто торпедировал важный законодательный процесс и ввергал в хаос собственную парламентскую фракцию».

Ответ Писториуса не заставил себя ждать. В интервью Tagesspiegel он решительно отверг обвинения в подрыве договоренностей и собственной деструктивности. «Меня беспокоит лишь то, что два фундаментальных положения моего законопроекта могут быть изменены еще до его официального внесения в Бундестаг»,— сказал Писториус. Ранее он пояснял, что проблема жеребьевки в том, что она не удовлетворит конкретные потребности бундесвера: например, армии нужны IT-специалисты, а по жеребьевке эта функция может достаться водителю грузовика.

Критики министра задаются вопросом, как он намерен пополнить армию, если предложенные им методы окажутся неэффективными. В планах Берлина — довести в 2031 году численность военнослужащих с нынешних 181 тыс. до 260 тыс., а резервистов — со 100 тыс. до 200 тыс.

Дальнейшие перспективы законопроекта туманны: переговоров по существу между членами коалиции так и не состоялось, а Писториус уехал на встречу министров обороны стран НАТО в Брюссель. По данным немецких СМИ, инициатива все-таки может попасть в Бундестаг в четверг, где ее рассмотрят в первом чтении. Предполагается, что документ ляжет на стол депутатам в первоначальном виде, и там уже начнется его доработка. Однако пока наверняка неизвестно, действительно ли это произойдет, и не закончится ли попытка найти компромисс новым скандалом.

Вероника Вишнякова