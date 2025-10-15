В суд направили дело обвиняемого во взятках редактора Ura.ru Дениса Аллаярова

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга передали для рассмотрения уголовное дело против редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Его обвиняют в даче взяток должностному лицу. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Как считает следствие, редактор передал 120 тыс. руб. своему дяде — бывшему начальнику уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. За это правоохранитель предоставлял оперативные сводки, на основе которых создавались эксклюзивные новости. Дело против господина Карпова поступило в тот же суд.

Денис Аллаяров не признает вину. В сентябре он обратился к прокурору Свердловской области Борису Крылову и заявил о нарушении прав на защиту. В жалобе сообщалось, что следователи требовали от редактора дать ложные показания и угрожали обвинить в госизмене, если он этого не сделает.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Полицейская сводка стала дороже».

Никита Черненко