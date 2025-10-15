Глава Кинельского района Юрий Жидков сообщил, что его здоровье «стабилизировалось»

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, госпитализированный с гипертоническим кризом после того, как губернатор Вячеслав Федорищев отправил его с матом в отставку, сообщил в своем Telegram-канале, что его здоровье стабилизировалось. После выздоровления глава района планирует написать заявление об увольнении.

Чиновник опубликовал видеозапись, где среди прочего отметил, что ему поступает большое количество запросов от местных и федеральных журналистов. «В тексте дал развернутый ответ на сложившуюся ситуации вчерашнего дня. И спасибо всем, кто позвонил и поддержал», — сказал Юрий Жидков.

В после районный глава подчеркнул, что с глубоким почтением относится к участникам Великой Отечественной войны и памяти о них. «Что касается камня с мемориальной табличкой, изначально он был установлен на месте будущего обелиска памяти участников Великой Отечественной войны еще в 2018 году. Обелиск планово был возведен в 2022 году, с большой гордостью принимал участие в его открытии 5 мая, накануне Дня Победы. Мы постарались, чтобы это место выглядело достойно, с уважением к памяти о наших героях. После открытия обелиска местные жители решили сохранить этот камень и перенесли его на территорию школы, о чем, признаться, я сам узнал только вчера. Разумеется, я с глубоким почтением отношусь к участникам Великой Отечественной войны и памяти о них, ведь это часть нашей общей истории, часть каждого из нас. На территории каждого поселения есть Обелиски. В этом году в селе Бобровка установлен памятник Солдату-победителю. В селе Новый Сарбай начата реализация масштабного проекта "Хранители мира", посвященного двум поколениям борцов с фашизмом: сквер уже благоустроен»,— написал Юрий Жидков, и добавил, что действовал по утвержденному плану, планомерно развивая вверенную ему территорию, а принятое главой региона решение стало для меня неожиданным и «эмоционально тяжелым».

Вечером 14 октября в оппозиционном тг-канале появилась короткая видеозапись, на которой глава региона сначала интересуется у Юрия Жидкова, что за камень лежит на земле. «То есть это просто камень?» — уточняет губернатор у Юрия Жидкова. После того, как чиновник отвечает «Да», Вячеслав Федорищев хлопает его по плечу со словами «Уволен на», после чего звучит слово из трех букв. Поздним вечером Вячеслав Федорищев опубликовал в Max полную версию видеозаписи, на которой неприличное слово зацензурировано, и рассказал, что речь шла о камне с разбитой мемориальной табличкой героям Великой Отечественной войны.

Вячеслав Федорищев извинился за грубую форму увольнения Юрия Жидкова. Губернатор признал в интервью «Царьграду», что это, возможно, было чрезмерно жестко.