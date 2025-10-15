Роспотребнадзор сообщил о циркуляции семи типов вирусов в Ростовской области

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области соответствует сезонным показателям. С 6 по 12 октября эпидемиологический порог не превышен. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в большинстве случаев в регионе циркулируют вирусы, не относящиеся к гриппу: аденовирусы, парагрипп, риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и РС-вирусы.

«В регионе продолжается профилактическая вакцинация. За две недели октября, прививки от гриппа получили более 945 тыс. жителей области — 22,7% от общего числа населения»,— отмечено в сообщении.

Представители ведомства подчеркнули отсутствие негативных реакций у привитых и напомнили, что вакцинация остается наиболее действенным способом защиты от актуальных разновидностей вируса гриппа.

Валентина Любашенко