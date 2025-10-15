Жители Кубани оказались более решительны в вопросе смены оператора

Россияне в возрасте 35–44 лет стали наиболее активной категорией граждан, которые переносят свой тариф при переходе от другого оператора.

Фото: пресс-служба компании МегаФон

При этом около 40% таких клиентов не просто продолжают пользоваться привычными условиями, но и становятся организаторами семейных групп и делятся пакетами услуг с близкими, свидетельствует аналитика МегаФона.

Возможность перейти к оператору не только с сохранением номера, но и с привычными условиями общения впервые на телеком-рынке внедрил МегаФон два месяца назад. За это время ей воспользовались во всех регионах страны, однако наибольший интерес к «мобильному клонированию» проявили жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Чечни, Башкирии и Татарстана. В топ-10 регионов также вошли Краснодарский край, Дагестан, Самарская, Свердловская и Оренбургская области.

Согласно обезличенным данным, которые изучили аналитики МегаФона, самыми решительными в вопросе смены оператора оказались мужчины — они в 1,5 раза чаще женщин оформляли подобные заявки. Наиболее активно этой опцией пользуются абоненты в возрасте 35–44 лет — на их долю приходится 30% всех переходов с сохранением тарифа. Далее следуют жители 45–55 лет (20%) и 25–34 лет (19%), что говорит о широком спросе среди разных возрастных групп — от молодой аудитории до зрелых потребителей, которые ценят предсказуемость расходов и качество связи.

Интересно, что 37% клиентов, перешедших с сохранением тарифа, сразу стали организаторами семейных групп. Владельцы МегаСемьи могут добавить в нее родных и близких, даже если они живут в разных регионах, и вместе с ними пользоваться пакетами услуг связи. Таким образом, тренд на семейное потребление услуг стал еще одним стимулом для решения сменить оператора.

«Мы сделали переход в МегаФон максимально простым и удобным. Теперь клиенты могут выбрать оператора с отличным покрытием и скоростью интернета, сохранив свой номер, привычный тариф и его стоимость. Такой формат оказался актуальным по всей стране от Калининграда до Владивостока — это отражает, насколько востребована реальная свобода выбора на рынке связи»,— отметила Мария Фаустова, директор департамента по В2С-продуктам МегаФона.

Чтобы оформить переход, достаточно зайти на страницу услуги на сайте МегаФона и загрузить скриншот своего тарифа. После проверки клиент получает промокод, который можно ввести в поле «У меня есть промокод» или показать сотруднику в салоне при оформлении SIM-карты.

