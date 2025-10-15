Гостиницы «Мартон» в Ростове конфисковали в пользу государства

Останкинский суд Москвы передал государству ростовские гостиницы сети Мартон. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, иск подала Генеральная прокуратура России. Ответчиком выступил отставной судья Верховного суда Виктор Момотов. Формально владельцем сети считается краснодарский бизнесмен Андрей Марченко.

Суд признал доказанным, что господин Момотов был совладельцем компании и получал прибыль как предприниматель, что несовместимо со статусом судьи. Соответчиками проходят Андрей Марченко, его сын Иван и ООО «Гостиницы Вологда». В пользу государства изымается почти 100 объектов недвижимости общей стоимостью 9 млрд руб.

По версии Генпрокуратуры, судья регистрировал приобретенную недвижимость и бизнес на доверенных лиц, не декларируя доход. Момотов контролировал компанию, покрывал незаконную деятельность, вмешивался в судебные процессы в интересах партнеров. Ведомство установило недоплату налогов более чем на 500 млн руб.

В августе 2022 года в Ростове открылся восьмой и крупнейший в городе отель сети «Мартон». У Марченко есть еще один проект — гостиница «Парус удачи» на 108 номеров, строительство которой близится к завершению.

Андрей Марченко, его сын и супруга находятся в краснодарском СИЗО. Их подозревают в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.