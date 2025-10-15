Движение по двум полосам КАД на петербургской дамбе перекрыли из-за ремонта

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных ограничениях движения по дамбе. Дорожные работы по очистке деформационного шва 15 октября ведутся на мостах водопропускных сооружении В-1 (117+736 км) и В-2 (120+344 км) внутреннего кольца КАД.

Как сообщили в дирекции КЗС, из-за проведения ремонта движение на указанных участках в настоящий момент попеременно перекрывают в двух полосах. Автомобилям разрешено проехать лишь по одной. Такие ограничения на КАД будут действовать в среду до 16:30.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, а также следить за дорожными знаками и ограждениями.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожные ограничения в связи с ремонтными работами на КАД в районе порта Бронка будут действовать до 4 ноября.

Андрей Цедрик