В станице Мешковской в лобовом столкновении погиб водитель УАЗа

На трассе М-4 «Дон» в станице Мешковская сегодня утром, 15 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Предварительно, 71-летний водитель ВАЗ-2115 1954 при обгоне выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено. На полосе произошло столкновение с УАЗом под управлением 51-летнего водителя.

В результате происшествия водитель УАЗа скончался на месте. Водитель ВАЗа, его пассажир 62 лет, а также пассажиры УАЗа 47 лет и 62 лет получили травмы. На месте аварии работают следователи. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Константин Соловьев