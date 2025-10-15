Бельгия и Нидерланды закупят системы ПВО NASAMS

Правительства Бельгии и Нидерландов подпишут соглашение о закупках норвежских систем ПВО. Об этом сообщил глава бельгийского Минобороны Тео Франкен. Речь идет о передвижном зенитно-ракетном комплексе NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System).

Сколько систем будет закуплено, министр не уточнил. Сумму сделки он также не назвал. «Мы подпишем соглашение с Нидерландами о создании системы противоракетной обороны... Мы купим NASAMS для защиты нашего неба»,— рассказал господин Франкен перед встречей с министрами обороны стран НАТО.

Министр добавил, что Бельгия также «как можно скорее» получит дополнительные системы обнаружения и противодействия беспилотникам, передает Reuters.

В начале октября СМИ писали, что над военной базой Эльзенборн в Бельгии пролетели 15 неопознанных беспилотников. Эта база служит учебным лагерем бельгийской армии, где проходят огневая подготовка военнослужащих и испытания беспилотников. За последние два месяца несколько стран Европы фиксировали пролеты БПЛА в своем воздушном пространстве.

Подробности — в материале «Ъ» «Уж небо дронами дышало».