VRT: над военной базой в Бельгии обнаружены 15 неопознанных БПЛА

Над военной базой Эльзенборн в Бельгии в ночь на 3 октября пролетели 15 беспилотников, пишет VRT со ссылкой на источник. Затем неопознанные БПЛА вошли в воздушное пространство Германии.

Как уточняет телеканал, Эльзенборн находится на границе с Германией. Первыми, примерно в 1:45 по местному времени, беспилотники заметили немецкие полицейские, которые передали информацию в министерство обороны. «Пока неясно происхождение дронов и кто ими управлял»,— уточняет VRT.

База Эльзенборн служит учебным лагерем бельгийской армии, где проходят огневая подготовка военнослужащих и испытания беспилотников.

Ранее из-за обнаружения беспилотников в небе над Германией приостановил работу аэропорт Мюнхена. Инцидент произошел 2 октября в 22:18 по местному времени.