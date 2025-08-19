Звезду ордена Святого Георгия II степени продают в Петербурге за 4 млн рублей

В Санкт-Петербурге на аукцион выставили Звезду ордена Св. Георгия II степени. Стартовая цена лота составляет 4 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб». Прием ставок продлится до 6 сентября.

Изделие ювелирной мастерской Д. Осипова выставили на торги «Литфонда». Звезда ордена относится к 1870-1880 годам. Для ее создания использовали серебро, позолоту, эмаль и монтировку. Вес составляет почти 50 граммов. Эмаль частично отреставрировали.

Также на аукцион выставили Знак ордена Александра Невского. Награду выпустили в 1848 году, мастера использовали золото эмаль и монтировку. Торги стартуют с 3,8 млн рублей.

Среди топ-лотов также Клейнод ордена Св. Александра Невского с мечами. Ювелирная мастерская Кейбеля выпустила этот знак в конце XIX — начале XX века. Начальная цена определена в 3 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на торги в Петербурге за 3,5 млн рублей выставляли книгу об Оттоманской империи.

Татьяна Титаева