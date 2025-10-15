Америка ждет европейских путевок
Отборочная кампания к мировому первенству приблизилась к финишу
По итогам октябрьского международного окна, выделенного прежде всего для отборочных матчей чемпионата мира будущего года, стало известно больше половины — 28 — от общего числа его участников. Остающиеся вакантными слоты на первенстве, которое примут США, Канада и Мексика, предназначены по большей части для европейских сборных. Из них лишь английская досрочно добыла путевку, в то время как некоторые другие гранды перед следующим, ноябрьским окном находятся в довольно сложном положении.
Первой европейской командой, отобравшейся в финальную часть чемпионата мира 2026 года, стала сборная Англии, разгромившая во вторник, 14 октября, команду Латвии — 5:0. На фото: форвард англичан Гарри Кейн (№9), с пенальти забивает третий мяч своей команды в ворота латышей
Фото: Carl Recine / Getty Images
Во вторник, 14 октября, закрылось очередное окно Международной федерации футбола (FIFA), выделенное под выступления сборных. Российская сборная, отстраненная от официальных соревнований, в его рамках провела две товарищеские встречи, победив иранцев и боливийцев; большинство других играли матчи в квалификации к чемпионату мира: его летом 2026 года примут США, Канада и Мексика. У него новый формат по сравнению с тем, что применялся на предыдущем — катарском трехлетней давности — первенстве, с 48 участниками вместо 32. А по итогам октябрьского окна число команд, добывших путевки на турнир, увеличилось по сравнению с сентябрьским сразу на десять, достигнув 28.
При этом во всех регионах, за исключением двух, цикл фактически завершился или вплотную приблизился к завершению. В азиатской (AFC), африканской (CAF), южноамериканской (CONMEBOL) зонах, а также зоне Океании (OFC) определились обладатели всех так называемых прямых путевок. У некоторых оступившихся в основной части отбора сборных из этих конфедераций теперь есть возможность прорваться на чемпионат мира через межзональный play-off. Речь идет о двух мини-турнирах, которые состоятся в марте в Мексике. В каждом выступят по три сборные из разных зон, посеянные в соответствии с рейтингом FIFA.
Лидер по рейтингу в тройке напрямую попадает в решающий матч турнира. Две другие команды встретятся друг с другом, определяя его соперника.
Полный состав межзонального play-off скоро полностью сформируется. В Азии за право сыграть в нем будут в ноябре бороться команды ОАЭ и Ирака. В Африке оно будет разыграно в небольшом турнире с участием четырех сборных, лучших среди тех, что заняли вторые места в группах на предыдущей стадии отбора. Полуфиналы столкнули нигерийцев с габонцами, а камерунцев с футболистами из Демократической Республики Конго. Еще две зоны уже делегировали сборные в Мексику. От Океании в нее отправится загадочная команда Новой Каледонии, от Южной Америки — как раз те самые боливийцы, только что разгромленные россиянами в Москве со счетом 3:0.
А вот в зоне CONCACAF, которая объединяет страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, все немножко запутаннее. Тут основной отбор еще не завершен, хотя три владельца путевок давным-давно известны. Это сборные-хозяйки чемпионата — США, Канады и Мексики. Их соседи по-прежнему рубятся в квалификации. Идут турниры в трех группах. Победители заработают прямые путевки, а две команды среди занявших вторые места, опередившие конкурентов по дополнительным показателям, поедут на межзональный play-off. Причем интрига за два тура до окончания группового раунда пылает ярким пламенем во всех квартетах. Никто из их лидеров — ни суринамцы, ни ямайцы, ни гондурасцы — не может позволить себе расслабиться. А отряд уже прорвавшихся на чемпионат мира «экзотических» сборных, в котором присутствуют, скажем, никогда раньше не участвовавшие в главных футбольных турнирах команды Кабо-Верде, Иордании и Узбекистана, вполне могут пополнить игроки из крошечного Кюрасао.
Но львиная доля из остающихся вакантными путевок все же предназначена зоне, у которой наибольший «удельный вес» на всех чемпионатах мира, зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). В его квалификации 54 сборных разбиты на 12 групп. Прямыми путевками наградят их победителей. Но шанс просочиться на чемпионат мира будет и у тех, кто от победителей отстал. Для этого надо будет успешно выступить в марте в одном из четырех мини-турниров, состоящих из полуфиналов и финала. Попадут в них сборные, финишировавшие вторыми в группе, плюс еще четыре команды, отобранные по рейтингу Лиги наций.
Основной отбор, то есть его групповой раунд, завершится в ноябре. И на данный момент, как ни странно, всего одна сборная гарантировала себе первое место в группе, иными словами, путевку на чемпионат мира. Это сборная Англии, не испытавшая никаких проблем в группе K.
При этом положение некоторых таких же безусловных футбольных грандов все еще не назовешь прочным, а у некоторых оно и вовсе либо тревожное, либо печальное.
В группе A перед двумя ноябрьскими турами вровень со сборной Германии идут словаки. И тут календарь припас любопытную концовочку турнира в виде их очного матча. В нем немцы сыграют на своем поле.
В группе B умудрились провалиться шведы с их могучей атакой и дорогущими форвардами — Александром Исаком и Виктором Дьёкерешем. Они котировались как фавориты, а занимают, набрав очко, четвертое, последнее место. Перспектив забраться хотя бы на второе уже в общем-то никаких. А за второе уверенно зацепились не игравшие еще на крупнейших турнирах косовцы. Они даже могут пободаться с швейцарцами за первое. В заключительном туре косовская команда играет со швейцарской дома.
В группе C из-за ничьей с исландцами не могут чувствовать себя спокойно французы, а в группе E — чемпионы Европы испанцы: на пятки наступают украинцы и турки. В группе G за прямую путевку сражаются сборные Нидерландов и Польши. Голландцы впереди, но в ноябре им драться с поляками на выезде.
Бельгийцев в группе J внезапно напрягла сборная Северной Македонии, хотя календарь сенсации не сулит. А еще больше, чем македонцы, удивила команда Фарерских островов, которую прежде относили к футбольным «карликам», для которых любой балл, даже если его выгрызли в битве с такими же слабаками, уже за счастье. Фарерцы третьи в группе L. И если возглавляющих таблицу хорватов им не достать, то до чехов — дистанция крохотная, в очко. Впрочем, преодолеть ее сборной Фарерских островов, как ни крути, вряд ли суждено. Чехам, чтобы отстоять приемлемую по их меркам позицию, необходимо справиться с «карликами» настоящими — гибралтарцами, безропотно проигрывающими всем подряд.
А едва ли не самая занятная история связана с группой I. Сборная Италии умудрилась потерпеть катастрофу в отборе к двум прошлым чемпионатам мира, просвистев мимо России и Катара. И нынче у нее проблемы. Доставили их итальянцам норвежцы, которые наконец смогли конвертировать талант ряда своих игроков в достойные результаты. Сборная Норвегии одержала шесть побед в шести матчах, а итальянцев еще в июне уничтожила в Осло со счетом 3:0. Отсюда и трехочковый отрыв от футбольного гиганта. В календаре у сборных, ведущих гонку за прямой путевкой, по два матча. Сначала — «разминочные» против аутсайдеров, эстонцев и молдаван, затем — очный на миланском San Siro. Развязка гонки обещает быть захватывающей.
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|4
|3
|0
|1
|8:3
|9
|4
|3
|0
|1
|5:2
|9
|4
|2
|0
|2
|6:5
|6
|4
|0
|0
|4
|1:10
|0
14.11: Люксембург—Германия, Словакия—Северная Ирландия. 17.11: Северная Ирландия—Люксембург, Германия—Словакия.
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|4
|3
|1
|0
|9:0
|10
|4
|2
|1
|1
|3:4
|7
|4
|0
|3
|1
|2:5
|3
|4
|0
|1
|3
|2:7
|1
15.11: Швейцария—Швеция, Словения—Косово. 18.11: Косово—Швейцария, Швеция—Словения.
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|4
|0
|0
|4
|2:15
|0
|4
|1
|0
|3
|7:10
|3
|4
|3
|1
|0
|7:2
|10
|4
|3
|1
|0
|12:1
|10
15.11: Дания—Белоруссия, Греция—Шотландия. 18.11: Шотландия—Дания, Белоруссия—Греция.
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|4
|3
|1
|0
|9:3
|10
|4
|2
|1
|1
|8:7
|7
|4
|1
|1
|2
|11:9
|4
|4
|0
|1
|3
|2:11
|1
13.11: Азербайджан—Исландия, Франция—Украина. 16.11: Азербайджан—Франция, Украина—Исландия.
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|4
|4
|0
|0
|15:0
|12
|4
|3
|0
|1
|13:10
|9
|4
|1
|0
|3
|6:9
|3
|4
|0
|0
|4
|1:16
|0
15.11: Турция—Болгария, Грузия—Испания. 18.11: Испания—Турция, Болгария—Грузия.
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|4
|1
|2
|1
|8:7
|5
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|4
|1
|0
|3
|2:9
|3
13.11: Армения—Венгрия, Ирландия—Португалия. 16.11: Португалия—Армения, Венгрия—Португалия.
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|6
|5
|1
|0
|22:3
|16
|6
|4
|1
|1
|10:4
|13
|7
|3
|1
|3
|8:13
|10
|7
|0
|3
|4
|6:11
|3
|6
|0
|2
|4
|1:16
|2
14.11: Финляндия—Мальта, Польша—Нидерланды. 17.11: Нидерланды—Литва, Мальта—Польша.
Группа I
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|6
|6
|0
|0
|29:3
|18
|6
|5
|0
|1
|18:8
|15
|7
|3
|0
|4
|15:19
|9
|7
|1
|1
|5
|7:17
|4
|6
|0
|1
|5
|4:26
|1
13.11: Норвегия—Эстония, Молдавия—Италия. 16.11: Италия—Норвегия, Израиль—Молдавия.
Группа J
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|6
|4
|2
|0
|21:6
|14
|7
|3
|4
|0
|12:3
|13
|6
|3
|1
|2
|13:10
|10
|7
|2
|1
|4
|8:12
|7
|6
|0
|0
|6
|0:23
|0
15.11: Казахстан—Бельгия, Лихтенштейн—Уэльс. 18.11: Бельгия—Лихтенштейн, Уэльс—Северная Македония.
Группа K
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|6
|6
|0
|0
|18:0
|18
|6
|3
|2
|1
|6:3
|11
|6
|3
|1
|2
|7:7
|10
|7
|1
|2
|4
|4:13
|5
|7
|0
|1
|6
|3:15
|1
13.11: Англия—Сербия, Андорра—Албания. 16.11: Сербия—Латвия, Албания—Англия.
Группа L
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0
14.11: Хорватия—Фарерские острова, Гибралтар—Черногория. 17.11: Чехия—Гибралтар, Черногория—Хорватия.