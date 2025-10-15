Америка ждет европейских путевок

По итогам октябрьского международного окна, выделенного прежде всего для отборочных матчей чемпионата мира будущего года, стало известно больше половины — 28 — от общего числа его участников. Остающиеся вакантными слоты на первенстве, которое примут США, Канада и Мексика, предназначены по большей части для европейских сборных. Из них лишь английская досрочно добыла путевку, в то время как некоторые другие гранды перед следующим, ноябрьским окном находятся в довольно сложном положении.

Фото: Carl Recine / Getty Images Первой европейской командой, отобравшейся в финальную часть чемпионата мира 2026 года, стала сборная Англии, разгромившая во вторник, 14 октября, команду Латвии — 5:0. На фото: форвард англичан Гарри Кейн (№9), с пенальти забивает третий мяч своей команды в ворота латышей

Во вторник, 14 октября, закрылось очередное окно Международной федерации футбола (FIFA), выделенное под выступления сборных. Российская сборная, отстраненная от официальных соревнований, в его рамках провела две товарищеские встречи, победив иранцев и боливийцев; большинство других играли матчи в квалификации к чемпионату мира: его летом 2026 года примут США, Канада и Мексика. У него новый формат по сравнению с тем, что применялся на предыдущем — катарском трехлетней давности — первенстве, с 48 участниками вместо 32. А по итогам октябрьского окна число команд, добывших путевки на турнир, увеличилось по сравнению с сентябрьским сразу на десять, достигнув 28.

При этом во всех регионах, за исключением двух, цикл фактически завершился или вплотную приблизился к завершению. В азиатской (AFC), африканской (CAF), южноамериканской (CONMEBOL) зонах, а также зоне Океании (OFC) определились обладатели всех так называемых прямых путевок. У некоторых оступившихся в основной части отбора сборных из этих конфедераций теперь есть возможность прорваться на чемпионат мира через межзональный play-off. Речь идет о двух мини-турнирах, которые состоятся в марте в Мексике. В каждом выступят по три сборные из разных зон, посеянные в соответствии с рейтингом FIFA.

Лидер по рейтингу в тройке напрямую попадает в решающий матч турнира. Две другие команды встретятся друг с другом, определяя его соперника.

Полный состав межзонального play-off скоро полностью сформируется. В Азии за право сыграть в нем будут в ноябре бороться команды ОАЭ и Ирака. В Африке оно будет разыграно в небольшом турнире с участием четырех сборных, лучших среди тех, что заняли вторые места в группах на предыдущей стадии отбора. Полуфиналы столкнули нигерийцев с габонцами, а камерунцев с футболистами из Демократической Республики Конго. Еще две зоны уже делегировали сборные в Мексику. От Океании в нее отправится загадочная команда Новой Каледонии, от Южной Америки — как раз те самые боливийцы, только что разгромленные россиянами в Москве со счетом 3:0.

А вот в зоне CONCACAF, которая объединяет страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, все немножко запутаннее. Тут основной отбор еще не завершен, хотя три владельца путевок давным-давно известны. Это сборные-хозяйки чемпионата — США, Канады и Мексики. Их соседи по-прежнему рубятся в квалификации. Идут турниры в трех группах. Победители заработают прямые путевки, а две команды среди занявших вторые места, опередившие конкурентов по дополнительным показателям, поедут на межзональный play-off. Причем интрига за два тура до окончания группового раунда пылает ярким пламенем во всех квартетах. Никто из их лидеров — ни суринамцы, ни ямайцы, ни гондурасцы — не может позволить себе расслабиться. А отряд уже прорвавшихся на чемпионат мира «экзотических» сборных, в котором присутствуют, скажем, никогда раньше не участвовавшие в главных футбольных турнирах команды Кабо-Верде, Иордании и Узбекистана, вполне могут пополнить игроки из крошечного Кюрасао.

Но львиная доля из остающихся вакантными путевок все же предназначена зоне, у которой наибольший «удельный вес» на всех чемпионатах мира, зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). В его квалификации 54 сборных разбиты на 12 групп. Прямыми путевками наградят их победителей. Но шанс просочиться на чемпионат мира будет и у тех, кто от победителей отстал. Для этого надо будет успешно выступить в марте в одном из четырех мини-турниров, состоящих из полуфиналов и финала. Попадут в них сборные, финишировавшие вторыми в группе, плюс еще четыре команды, отобранные по рейтингу Лиги наций.

Основной отбор, то есть его групповой раунд, завершится в ноябре. И на данный момент, как ни странно, всего одна сборная гарантировала себе первое место в группе, иными словами, путевку на чемпионат мира. Это сборная Англии, не испытавшая никаких проблем в группе K.

При этом положение некоторых таких же безусловных футбольных грандов все еще не назовешь прочным, а у некоторых оно и вовсе либо тревожное, либо печальное.

В группе A перед двумя ноябрьскими турами вровень со сборной Германии идут словаки. И тут календарь припас любопытную концовочку турнира в виде их очного матча. В нем немцы сыграют на своем поле.

В группе B умудрились провалиться шведы с их могучей атакой и дорогущими форвардами — Александром Исаком и Виктором Дьёкерешем. Они котировались как фавориты, а занимают, набрав очко, четвертое, последнее место. Перспектив забраться хотя бы на второе уже в общем-то никаких. А за второе уверенно зацепились не игравшие еще на крупнейших турнирах косовцы. Они даже могут пободаться с швейцарцами за первое. В заключительном туре косовская команда играет со швейцарской дома.

В группе C из-за ничьей с исландцами не могут чувствовать себя спокойно французы, а в группе E — чемпионы Европы испанцы: на пятки наступают украинцы и турки. В группе G за прямую путевку сражаются сборные Нидерландов и Польши. Голландцы впереди, но в ноябре им драться с поляками на выезде.

Бельгийцев в группе J внезапно напрягла сборная Северной Македонии, хотя календарь сенсации не сулит. А еще больше, чем македонцы, удивила команда Фарерских островов, которую прежде относили к футбольным «карликам», для которых любой балл, даже если его выгрызли в битве с такими же слабаками, уже за счастье. Фарерцы третьи в группе L. И если возглавляющих таблицу хорватов им не достать, то до чехов — дистанция крохотная, в очко. Впрочем, преодолеть ее сборной Фарерских островов, как ни крути, вряд ли суждено. Чехам, чтобы отстоять приемлемую по их меркам позицию, необходимо справиться с «карликами» настоящими — гибралтарцами, безропотно проигрывающими всем подряд.

А едва ли не самая занятная история связана с группой I. Сборная Италии умудрилась потерпеть катастрофу в отборе к двум прошлым чемпионатам мира, просвистев мимо России и Катара. И нынче у нее проблемы. Доставили их итальянцам норвежцы, которые наконец смогли конвертировать талант ряда своих игроков в достойные результаты. Сборная Норвегии одержала шесть побед в шести матчах, а итальянцев еще в июне уничтожила в Осло со счетом 3:0. Отсюда и трехочковый отрыв от футбольного гиганта. В календаре у сборных, ведущих гонку за прямой путевкой, по два матча. Сначала — «разминочные» против аутсайдеров, эстонцев и молдаван, затем — очный на миланском San Siro. Развязка гонки обещает быть захватывающей.

Алексей Доспехов

Группа A

Команда И В Н П М О 4 3 0 1 8:3 9 4 3 0 1 5:2 9 4 2 0 2 6:5 6 4 0 0 4 1:10 0

14.11: Люксембург—Германия, Словакия—Северная Ирландия. 17.11: Северная Ирландия—Люксембург, Германия—Словакия.

Группа B

Команда И В Н П М О 4 3 1 0 9:0 10 4 2 1 1 3:4 7 4 0 3 1 2:5 3 4 0 1 3 2:7 1

15.11: Швейцария—Швеция, Словения—Косово. 18.11: Косово—Швейцария, Швеция—Словения.

Группа C

Команда И В Н П М О 4 0 0 4 2:15 0 4 1 0 3 7:10 3 4 3 1 0 7:2 10 4 3 1 0 12:1 10

15.11: Дания—Белоруссия, Греция—Шотландия. 18.11: Шотландия—Дания, Белоруссия—Греция.

Группа D

Команда И В Н П М О 4 3 1 0 9:3 10 4 2 1 1 8:7 7 4 1 1 2 11:9 4 4 0 1 3 2:11 1

13.11: Азербайджан—Исландия, Франция—Украина. 16.11: Азербайджан—Франция, Украина—Исландия.

Группа E

Команда И В Н П М О 4 4 0 0 15:0 12 4 3 0 1 13:10 9 4 1 0 3 6:9 3 4 0 0 4 1:16 0

15.11: Турция—Болгария, Грузия—Испания. 18.11: Испания—Турция, Болгария—Грузия.

Группа F

Команда И В Н П М О 4 3 1 0 11:4 10 4 1 2 1 8:7 5 4 1 1 2 4:5 4 4 1 0 3 2:9 3

13.11: Армения—Венгрия, Ирландия—Португалия. 16.11: Португалия—Армения, Венгрия—Португалия.

Группа G

Команда И В Н П М О 6 5 1 0 22:3 16 6 4 1 1 10:4 13 7 3 1 3 8:13 10 7 0 3 4 6:11 3 6 0 2 4 1:16 2

14.11: Финляндия—Мальта, Польша—Нидерланды. 17.11: Нидерланды—Литва, Мальта—Польша.

Группа I

Команда И В Н П М О 6 6 0 0 29:3 18 6 5 0 1 18:8 15 7 3 0 4 15:19 9 7 1 1 5 7:17 4 6 0 1 5 4:26 1

13.11: Норвегия—Эстония, Молдавия—Италия. 16.11: Италия—Норвегия, Израиль—Молдавия.

Группа J

Команда И В Н П М О 6 4 2 0 21:6 14 7 3 4 0 12:3 13 6 3 1 2 13:10 10 7 2 1 4 8:12 7 6 0 0 6 0:23 0

15.11: Казахстан—Бельгия, Лихтенштейн—Уэльс. 18.11: Бельгия—Лихтенштейн, Уэльс—Северная Македония.

Группа K

Команда И В Н П М О 6 6 0 0 18:0 18 6 3 2 1 6:3 11 6 3 1 2 7:7 10 7 1 2 4 4:13 5 7 0 1 6 3:15 1

13.11: Англия—Сербия, Андорра—Албания. 16.11: Сербия—Латвия, Албания—Англия.

Группа L

Команда И В Н П М О 6 5 1 0 20:1 16 7 4 1 2 12:8 13 7 4 0 3 10:6 12 6 2 0 4 4:13 6 6 0 0 6 2:20 0

14.11: Хорватия—Фарерские острова, Гибралтар—Черногория. 17.11: Чехия—Гибралтар, Черногория—Хорватия.