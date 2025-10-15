Кремль подтвердил переговоры Путина с президентом Сирии 15 октября

Президент России Владимир Путин 15 октября проведет переговоры с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа, который приедет в РФ с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы двух государств обсудят развитие связей России и Сирии в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Другой темой переговоров станет развитие событий на Ближнем Востоке. Агентство SANA называло целью визита сирийского президента в Россию «реорганизацию двусторонних отношений» и «изучение перспектив политического и экономического сотрудничества».

По информации источника Al Wakeel News в Сирии, главы государств также затронут тему российской военно-морской базы в Тартусе и авиабазы Хмеймим. Кроме того, Ахмед аш-Шараа обратится к российской стороне с просьбой выдать бывшего президента Сирии Башара Асада, утверждает собеседник издания.

Ахмед аш-Шараа пришел к власти в Сирии в декабре 2024 года после падения режима Башара Асада, который получил в России политическое убежище. В феврале Владимир Путин и господин Ахмед аш-Шараа провели телефонный разговор. Российский президент заявил о поддержке единства, суверенитета и стабильности Сирии. Также Москва сообщала о продолжении переговоров с Дамаском по поводу двух военных баз России в Сирии.