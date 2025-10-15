Экс-замминистра обороны Павла Попова будут судить в 235-ом гарнизонном суде

Прокуратура утвердила обвинение по делу бывшего заместителя министра обороны, генерала армии Павла Попова. Его обвиняют в получении взяток, мошенничестве, незаконном хранении оружия, превышении полномочий и служебном подлоге. Рассмотрением дела займется 235-й гарнизонный военный суд, сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Соучастниками преступлений экс-замминистра были замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. По данным следствия, фигуранты представили ложные данные о выполненных работах в парке. Таким образом было похищено 25,8 млн руб. Впоследствии на эти деньги для господина Попова построили загородный дом в Красногорске.

Кроме того, бывший замминистра в 2014-2024 годах получил взятку на более 45 млн руб. от гендиректора ОАО «Бамстройпуть». За это военнослужащий покровительствовал компании при строительстве объектов. Также господин Попов устроил в «Патриот» работников, которые не выполняли свои обязанности. Ущерб от этого оценили в более чем 8 млн руб.

О завершении следствия по делу Павла Попова стало известно в августе. Генерал вину не признает. Вячеслава Ахмедова приговорили к 5 годам колонии, он признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Владимир Шестеров также признал вину и получил 6 лет лишения свободы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Генерала обвинили в Склифе».

Никита Черненко