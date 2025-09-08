Бывший начальник орловского УМВД стал и.о. замгубернатора по безопасности

Исполняющим обязанности замгубернатора Орловской области по региональной безопасности назначен Юрий Савенков, который с 2009 года возглавлял региональное УМВД. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СМИ утверждают, что Юрий Савенков покинул УМВД из-за достижения предельного возраста на посту начальника

Фото: Правительство Орловской области

В правительстве Орловской области господин Савенков будет курировать работу департамента региональной безопасности, о создании которого местные власти сообщили в конце прошлой недели. «Сегодняшние события показывают ожесточенное стремление со стороны Запада и украинских вооруженных сил наносить удары по территории РФ, Орловской области. Это одно из ключевых направлений, которое Юрий Николаевич будет курировать. Он территорию и специфику знает»,— рассказал губернатор Андрей Клычков.

Решение о создании департамента обусловлено «необходимостью усиления мер по обеспечению безопасности и стабильности в регионе», подчеркнули в облправительстве. Там добавили, что ведомство будет включать действующие структуры, занимающиеся вопросами безопасности.

По данным местного СМИ «Орловские новости», исполняющим обязанности начальника орловского УМВД стал заместитель Юрия Савенкова — полковник полиции Виталий Власов.

Юрий Савенков родился в 1955 году в Курской области. В 1983 году окончил юридический факультет Воронежского госуниверситета. В органах внутренних дел проработал свыше 40 лет, прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области до начальника УМВД по Орловской области. Имеет звание генерал-майора милиции.

Алина Морозова