Stellantis инвестирует $13 млрд в производство на территории США

Международный автомобильный альянс Stellantis в течение ближайших четырех лет инвестирует в производство и научные разработки в США $13 млрд. Это будет самый масштабный пакет инвестиций за всю «100-летнюю историю компании в США». В рамках этого проекта Stellantis намерен выпустить пять новых моделей и обновления для 19 существующих, а также совершенно новый четырехцилиндровый двигатель. Инвестиции позволят нарастить годовой выпуск автомобилей на 50% и создать дополнительные 5 тыс. рабочих мест на заводах в Мичигане, Огайо, Иллинойсе и Индиане.

По итогам первой половины года выручка Stellantis сократилась на 13%, а прошлогодняя операционная прибыль в размере €3,3 млрд сменилась убытками на €2,3 млрд. Несмотря на слабые итоги первой половины года, руководство концерна уверено, что во втором полугодии дела у Stellantis будут значительно лучше. Так, в третьем квартале концерн продал 1,3 млн автомобилей, на 13% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Кирилл Сарханянц