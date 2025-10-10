Мировые продажи автомобилей Stellantis в третьем квартале достигли 1,3 млн

Международный автоконцерн Stellantis сообщил, что в третьем квартале он продал 1,3 млн автомобилей, на 13% больше, чем в том же квартале 2024 года. Среди брендов компании — Jeep, Peugeot, Fiat, Opel.

Особенно заметно выросли продажи в Северной Америке — на 35%, более чем до 400 тыс. автомобилей. В большинстве остальных регионов продажи также росли: на 21% на Ближнем Востоке и в Африке, на 8% в Европе, на 7% в Китае, остальном Азиатско-Тихоокенском регионе и Индии. Только в Южной Америке продажи снизились в сравнении с третьим кварталом 2024 года — на 3%.

Аналитики считают эти данные Stellantis признаком восстановления после снижения продаж в течение нескольких кварталов. В июне компанию возглавил новый генеральный директор Антонио Филоса, сменивший на этом посту Карлоса Тавареса.

Stellantis публикует финансовую отчетность только по полугодиям, а ежеквартально представляет данные о количестве проданных автомобилей.

Яна Рождественская