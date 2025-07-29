Stellantis ждет роста выручки и прибыли во второй половине года

Автоконцерн Stellantis опубликовал финальный вариант финансового отчета за первую половину года, подтвердив предварительные оценки своей деятельности за период. Выручка компании сократилась на 13% по сравнению с прошлым годом и составила €74,3 млрд, а прошлогодняя операционная прибыль в размере €3,3 млрд сменилась убытками на €2,3 млрд.

Несмотря на неутешительные итоги первой половины года, руководство концерна уверено, что во втором полугодии дела у Stellantis будут значительно лучше. Однако конкретных цифр производитель не привел, ограничившись лишь прогнозом о росте выручки и однозначном процентном показателе роста скорректированной операционной прибыли.

Несмотря на позитивный прогноз компании на второе полугодие, котировки акций Stellantis падают на внебиржевых торгах на 3%. Аналитики объясняют это тем, что прогноз оказался «слишком расплывчатым», что и могло разочаровать инвесторов.

Кирилл Сарханянц