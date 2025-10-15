Ростовская область вошла в топ-10 регионов по объемам POS-кредитования

По итогам сентября 2025 года Ростовская область заняла десятую строчку рейтинга среди регионов России по объемам POS-кредитования. Об сообщает пресс-служба объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За прошедший месяц региональные банки предоставили населению 5,3 тыс. товарных кредитов на общую сумму 318,7 млн руб. По сравнению с августом, объем кредитования снизился на 9%, а количество выданных займов уменьшилось на 4%. Средний размер кредита снизился с 63 до 60 тыс. руб., при этом средний срок кредитования остался на уровне 14 месяцев.

В целом за сентябрь 2025 года в России было выдано почти 208,9 тыс. товарных кредитов на общую сумму 13,4 млрд руб., что на 44% меньше, чем в сентябре 2024 года. Лидерами по количеству выданных кредитов стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Наталья Белоштейн