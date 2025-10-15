Губернатор представил коллективу ульяновского политеха нового руководителя

В среду, 15 октября, на расширенном заседании Ученого совета Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) губернатор Ульяновской области Алексей Русских представил нового руководителя политеха. Исполняющим обязанности ректора УлГТУ назначен Дмитрий Бутарович. Об этом УлГТУ сообщает на официальном сайте.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Алексей Русских представил коллективу УлГТУ нового руководителя, который окончил тот же вуз, что и губернатор

Дмитрий Бутарович родился в 1983 году в Ульяновске, окончил ульяновскую школу №6, поступил в УлГТУ, продолжил образование в Московском государственном техническом университете им. Баумана (этот же вуз окончил и губернатор региона Алексей Русских). В МГТУ им. Баумана он прошел путь от молодого исследователя до руководителя инжинирингового центра им. А.А. Липгарта (подразделение МГТУ, в сотрудничестве с «Группой ГАЗ» занимается инновационными проектами в сфере автотранспортных средств). Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники. Кандидат технических наук.

Кандидатура Дмитрия Бутановича уже согласована с Минобрнауки РФ, но ему еще предстоит пройти процедуру выборов ректора.

Вопрос о новом ректоре возник после того как в феврале этого года СУ СКР предъявило обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) ректору УлГТУ Надежде Ярушкиной. Вместе с ней обвинение было также предъявлено директору международного института УлГТУ Павлу Пазушкину, начальнику отдела УлГТУ по работе с абитуриентами Евгению Склярову и проректору по довузовскому допобразованию Екатерине Баландиной. По данным следствия, обвиняемые безосновательно зачисляли в вуз иностранных студентов, не владеющих русским языком, при этом «за каждого зачисленного иностранца из бюджета РФ вуз получал оплату». Общий ущерб, нанесенный бюджету РФ, оценивался следствием в сумму около 20 млн руб.

Надежда Ярушкина — доктор технических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный профессор УлГТУ.

С момента решения райсуда об аресте ульяновская общественность встала на защиту ректора УлГТУ, отмечая, что Надежда Ярушкина — ученый, известный на мировом уровне по научным работам в сфере искусственного интеллекта. С обращениями об изменении меры пресечения Надежде Ярушкиной выступили жители региона (под петицией в адрес президента РФ около 2 тыс. подписей), представители IT-сообщества региона, Общественная палата региона, преподаватели и ученые УлГТУ и УлГПУ, руководители УМЗ, НИИ авиастроения, Российская ассоциация искусственного интеллекта и др.

31 марта Ленинский райсуд изменил меру пресечения Надежде Ярушкиной на домашний арест.

Сергей Титов, Ульяновск