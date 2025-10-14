SANA: президент Сирии 15 октября обсудит с Путиным двустороннее сотрудничество

Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа обсудит с Владимиром Путиным пути укрепления двустороннего сотрудничества, передает агентство SANA. Господин аш-Шараа прилетит в Москву 15 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / File Photo / Reuters Фото: Shannon Stapleton / File Photo / Reuters

Как уточнила пресс-служба президента Сирии, целью визита господина аш-Шараа будет «реорганизация двусторонних отношений», а также «изучение перспектив политического и экономического сотрудничества». На встрече с Владимиром Путиным они обсудят в том числе региональные и международные события, которые «представляют взаимный интерес».

Власти России пока не сообщали о визите Ахмед аш-Шараа и его встрече с Владимиром Путиным.

Ахмед аш-Шараа пришел к власти в Сирии в декабре 2024 года после падения режима Башара Асада. В феврале Владимир Путин и господин Ахмед аш-Шараа провели телефонный разговор, во время которого российский президент заявил о поддержке единства, суверенитета и стабильности Сирии. Тогда же Москва сообщала о продолжении переговоров с Дамаском по поводу двух военных баз России на территории Сирии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирия соскучилась по русским военным».