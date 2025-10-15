В Ростове стабилизировались цены на рынке долгосрочной аренды

По итогам первой декады октября 2025 года, медианная стоимость долгосрочной аренды в Ростове-на-Дону составила 35 тыс. руб., что соответствует уровню сентября. Стабилизацию цены эксперты связывают с завершением высокого сезона и постепенным восстановлением рынка. Это подтверждает рост предложения, который был снижен в пиковый сезон. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Аренда» со ссылкой на собственное исследование.

Увеличение предложения отмечается в четырех районах города, наибольшее — в Советском (+12,7%) и Пролетарском (+10,5%) районах.

В большинстве районов медианная ставка снизилась на фоне роста экспозиции квартир в долгосрочную аренду. Среди них Железнодорожный (-6%; до 31, 9 тыс. руб.), Ворошиловский (-4%; до 33 тыс. руб.), Пролетарский (-3,5%; до 35,1 тыс. руб.) и Ленинский (-1,1%; до 39,3 тыс. руб.).

Небольшое увеличение медианной стоимости зафиксировано в Октябрьском (+2,2%; до 31,7 тыс. руб.) и Первомайском (+1,4%; до 30 тыс. руб.) районах. В Кировском районе медианная ставка долгосрочной аренды не менялась — 45 тыс. руб.

Наталья Белоштейн