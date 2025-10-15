Глава МИД Польши: Украина готовится воевать еще три года

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны Европы готовиться к поддержке Украины в течение еще трех лет. По его словам, именно столько, по расчетам украинских властей, продлятся боевые действия.

«Украинцы планируют эту войну на три года, что разумно. И нам нужно убедить Путина, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года»,— сказал глава польского МИДа (цитата по Reuters).

По словам господина Сикорского, «для защиты Европы» необходимо предоставить Украине больше боеприпасов, а также средства ПВО и оружие малой и средней дальности.

США ожидают, что страны НАТО будут выделять больше денег на вооружения для Украины, заявил сегодня глава Пентагона Пит Хегсетт. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что союзники уже выделили стране более $2 млрд. Также Вашингтон рассматривает поставки Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Подробности — в материале «Ъ» «"Томагавки" в тумане».