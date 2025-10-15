Глава Пентагона Хегсет призвал НАТО тратить больше на оборону Украины

США ожидают, что страны НАТО будут выделять больше денег на вооружения для Украины. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсетт перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Его слова передает Reuters.

По оценкам господина Хегсетта, это будет способствовать урегулированию конфликта на Украине. Речь идет о предоставлении оружия из «Перечня приоритетных потребностей Украины» (PURL). Механизм предполагает, что США продают оружие европейским союзникам, которые затем передают его Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что союзники выделили по программе PURL более $2 млрд. По его словам, в первые пакеты военной помощи Украине входят ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

О военной помощи США для Украины — в материале «Ъ» «“Томагавки” в тумане».