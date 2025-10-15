В 2026 году в Ставрополе построят 25-метровый бассейн

В Ставрополе в 2026 году появится новый 25-метровый бассейн, который профинансирует Министерство спорта России. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер правительства края и министр физической культуры и спорта Иван Нифонтов.

По его словам, бассейн будет модульного типа, что позволит ввести его в эксплуатацию в течение одного строительного сезона. Объект возведут при поддержке федеральной программы по развитию спортивной инфраструктуры регионов. Сейчас Министерство спорта Ставропольского края совместно с администрацией города выбирает площадку и уточняет сметную стоимость. По предварительным данным, расходы составят около 300 млн рублей.

Иван Нифонтов отметил, что обсудил детали проекта с главой Ставрополя Иваном Ульянченко. Власти рассчитывают, что бассейн начнет принимать посетителей к концу 2026 года. Он будет использоваться для массового плавания и подготовки спортсменов, а также для учебных занятий.

Министр подчеркнул, что в краевом центре остро не хватает крытых бассейнов и спортобъектов, соответствующих общероссийским стандартам. Сейчас в городе действует менее десяти спортивных бассейнов, большинство из которых устарели и не подходят для соревнований. По данным регионального Минспорта, Ставрополь занимает 63-е место в России по обеспеченности спортивными сооружениями — около 35% от нормативной потребности.

Помимо бассейна, власти рассматривают возможность строительства многофункционального спортивного комплекса, где смогут проходить матчи по гандболу, баскетболу и мини-футболу. Проект оценивают в 1,5–2 млрд рублей, финансирование планируется привлечь за счет федеральных и частных инвестиций.

Станислав Маслаков