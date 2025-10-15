Новак: Россия готова увеличить поставки газа в Европу при необходимости

Россия готова увеличить поставки газа в страны Евросоюза, если получит такой запрос. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Россия всегда исходила из того, что мы готовы, открыты к диалогу»,— заявил господин Новак во время выступления на Российской энергетической неделе (цитата по ТАСС). По его словам, у РФ достаточно энергоресурсов для увеличения поставок газа, и она готова работать со странами, открытыми к сотрудничеству.

Из-за отказа от российского газа в некоторых странах Евросоюза закрылись газоперерабатывающие заводы и газохимические предприятия, добавил вице-премьер России. В качестве примера он привел Германию.

Сегодня Александр Новак заявил, что замедление российской экономики временно и находится под контролем. Он также сообщил, что Россия не планирует пересматривать график компенсаций перепроизводства нефти, представленный ОПЕК+.