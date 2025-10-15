Новак: экономика России находится в управляемом замедлении

Вице-премьер Александр Новак полагает, что замедление российской экономики является временным и полностью контролируемым. Об этом он заявил на Российской энергетической неделе.

«Мы находимся в стадии временного и управляемого замедления», — сказал вице-премьер. Он пояснил, что это необходимо, «чтобы обуздать инфляцию». Господин Новак отметил, что «это нормальный процесс».

Также на профильном мероприятии он заявил, что текущая цена нефти отражает существующий баланс на мировом рынке.