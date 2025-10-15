В России не планируют изменять график компенсаций нефти ОПЕК+

Россия не планирует пересматривать график компенсаций перепроизводства нефти, представленный ОПЕК+. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы работаем по тому графику, который уже утвержден и направлен секретариату ОПЕК»,— сказал господин Новак журналистам на Российской энергетической неделе (цитата по ТАСС).

По оценкам Александра Новака, рост спроса на нефть в мире по итогам года составит 1,3 млн баррелей в сутки (б/c).

Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить совокупную добычу нефти в ноябре на 137 тыс. б/c. Квота России повышена с 9,49 млн до 9,53 млн б/с без учета компенсации перепроизводства. Согласно представленному ОПЕК плану, Россия должна сокращать добычу на 34 тыс. б/c каждый месяц от установленных квот с сентября по декабрь.

