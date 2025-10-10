Жителя Туапсе осудят за попытку вступить в террористическую организацию

Прокуратура Краснодарского края направила в Южный окружной военный суд дело 48-летнего жителя Туапсе, которого обвиняют в подготовке к вступлению в террористическую организацию «Легион Свобода России» и переходу на сторону украинских сил. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по двум статьям: приготовление к участию в деятельности террористической организации и приготовление к госизмене.

Согласно версии следствия, 23 апреля 2025 года злоумышленник собрал личные вещи и документы, намереваясь сесть на автобус по маршруту Краснодар — Донецк. Целью поездки было вступление в запрещенную организацию «Легион Свобода России» и участие в составе украинских войск против российских вооруженных сил в ходе специальной военной операции.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли его действия.

За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

«Ъ-Сочи» писал, что дело 20-летней жительницы Сочи, обвиняемой в публичном оправдании терроризма и поддержке теракта в «Крокус Сити Холле» через социальные сети, передано прокуратурой Краснодарского края в Южный окружной военный суд. По данным следствия, в марте 2025 года девушка разместила в интернете публикацию, оправдывающую нападение на концертный зал, за что ей грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Мария Удовик