Завод в Азовском районе начал экспорт льняного масла в Китай, Турцию и Чили

Завод по производству льняного масла компании из Азовского района отгрузил первые партии экспортной продукции. Об этом сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития» Ростовской области.

Партии льняного масла и жмыха отправились в Китай, Турцию и Чили из ростовского порта путем налива, а также загрузкой в контейнеры через порт Новороссийска. Уточняется, что компания «АСВА» планирует экспортировать не менее 70% готовой продукции.

В сентябре завод «АСВА» переработал более 8 тыс. т льна, выпустил порядка 2,9 тыс. т льняного масла и 4,9 тыс. т льняного жмыха. При этом сырье закупалось у аграриев Ростовской области, Ставропольского края. Планируются также закупки льна в Поволжье и на Южном Урале.

Инвестиции в строительство завода «АСВА» превысили 3,2 млрд руб. Мощности завода позволяют ежегодно перерабатывать почти 150 тыс. т льна и выпускать 53,5 тыс. т льняного прессового масла и 90 тыс. т льняного жмыха.

Константин Соловьев