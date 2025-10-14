Республика Мадагаскар находится на одноименном острове и прилегающих мелких островах в Индийском океане у юго-восточного побережья Африки. Территория — 587,3 тыс. кв. км (четвертый по величине остров в мире). Население составляет около 32 млн человек. Столица — город Антананариву, в котором проживает около 4 млн человек. Официальные языки — малагасийский и французский. 52% населения придерживается традиционных верований, 41% — христиане (протестанты и католики), 7% — мусульмане. Жители Мадагаскара проживают преимущественно в сельской местности, в небольших деревнях. Доля городского населения не превышает 40%.

С 1885 года Мадагаскар был протекторатом, а с 1896 года — колонией Франции. В 1958 году получил статус автономной республики в составе Французского Сообщества. 26 июня 1960 года была провозглашена независимость Малагасийской Республики (Первая Республика). 21 декабря 1975 года новая Конституция определила название государства — Демократическая Республика Мадагаскар (Вторая Республика). В августе 1992 года была принята Конституция, в соответствии с которой страна стала называться Республика Мадагаскар (Третья Республика). В настоящее время действует Конституция 2010 года (Четвертая Республика). По форме правления государство является президентской республикой.

Президент Мадагаскара является главой государства, верховным главнокомандующим вооруженными силами. Имеет право назначать и освобождать от должности премьер-министра и членов правительства (по предложению премьера), распускать Национальное собрание (двухпалатный парламент Мадагаскара). Срок полномочий — пять лет. Одно лицо может занимать пост главы государства не более двух сроков подряд.

Объем ВВП республики в 2024 году в текущих ценах — $17,4 млрд. Структура ВВП — сфера услуг (60,3%), сельское хозяйство (23,7%), промышленность (16%). Инфляция в 2024 году составила 7,6%. Объем экспорта — $4,1 млрд, импорта — $5,46 млрд. Основные торговые партнеры —страны ЕС, Китай, США, Индия и ЮАР.

По данным на начало 2025 года, доступ к сети Интернет имеют 6,6 млн из 32 млн жителей страны (около 20%).