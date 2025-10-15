Более 10 человек погибли в столкновениях на границе Пакистана и Афганистана

Как минимум 15 человек погибли в результате столкновений на границе между Афганистаном и Пакистаном, сообщает AFP со ссылкой на афганских чиновников. По данным Reuters, пострадали более 100 человек.

Столкновения вспыхнули ночью в южноафганском районе Спинбулдак в городе Кандахар. Сотрудник районной больницы рассказал AFP, что в числе раненых — 80 женщин и детей.

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан обстрелял афганский район из артиллерии. По его словам, афганские силы в ответ убили «большое число пакистанских военнослужащих-агрессоров», также были захвачены их посты, а оружие и танки.

В прошедшие выходные в Кабуле сообщили об ударах по нескольким пакистанским военным постам и убийстве 58 пакистанских солдат в отместку за «неоднократные нарушения афганской территории и воздушного пространства». Пакистанские военные объявили о потере 23 солдат, а также об уничтожении более 200 талибов и «связанных с ними террористов».

