Талибы возвращают долг соседям

Поздним вечером 11 октября на границе Афганистана и Пакистана произошли вооруженные столкновения, результатом которых стала гибель десятков военнослужащих с обеих сторон. В Кабуле заявили, что провели «операцию возмездия» в ответ на удары пакистанских ВВС по целям в Афганистане несколькими днями ранее. Иран, Катар и Саудовская Аравия призвали стороны к сдержанности, после чего афганские талибы вернулись на свои позиции. Обострение произошло на фоне сближения Афганистана и Индии, которых в Пакистане обвиняют в поддержке местных талибов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забихулла Муджахид

Фото: Siddiqullah Alizai / AP Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забихулла Муджахид

Фото: Siddiqullah Alizai / AP

В результате ночных боев вдоль 2600-километровой границы погибли 58 пакистанских военных, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забихулла Муджахид. С афганской стороны были убиты или ранены не менее 20 бойцов «Талибана». По словам Забихуллы Муджахида, в ходе операции афганцам удалось захватить «значительное количество» пакистанского оружия и три пограничных пункта. Решение об отступлении было принято на фоне призывов Саудовской Аравии и Катара к проявлению сдержанности. Первым с таким заявлением выступил Иран, однако в Кабуле о его призыве не стали упоминать публично. Проведенную операцию в Афганистане назвали успешной.

В Исламабаде также выступили с заявлением. Сначала госканалы со ссылками на источники распространили информацию о захвате 19 приграничных пунктов Афганистана, затем СМИ стали цитировать слова премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа.

Он назвал операцию Афганистана провокацией и отметил, что такие действия «получат решительный ответ». Он также обвинил правительство Афганистана в поддержке террористических организаций, ведущих деятельность на территории Пакистана.

Шехбаз Шариф указал, что Исламабад «неоднократно предоставлял Афганистану информацию о террористических элементах, таких как "Фитна-аль-Хаваридж" и "Фитна-аль-Хиндустан" (так в Исламабаде называют группировки пакистанских талибов.— “Ъ”), которые используют афганскую территорию для нападений на Пакистан». По его словам, афганцы отступили не из-за внешних призывов, а были вынуждены с потерями отойти.

Обвинения в поддержке группировок пакистанского «Талибана» в адрес афганских талибов (и те и другие в большинстве своем пуштуны) звучат не впервые, но в Афганистане отрицают свою причастность к их активности на территории соседней страны. При этом с начала осени пакистанские талибы значительно увеличили число вылазок в приграничье, а силы безопасности Пакистана активизировали рейды против них. Только в сентябре правительственные силы отчитались о ликвидации десятков боевиков.

Авиаудар по рынку в уезде Бармаль в афганской провинции Пактика и уничтожение беспилотником бронированного автомобиля с лидерами пакистанских талибов 9 октября стали кульминацией нараставшего напряжения. В Кабуле возложили ответственность за авианалет на Исламабад и объявили о подготовке ответа. В Пакистане не признали ответственность за инцидент, но местные СМИ широко цитировали подробности операции. Сообщалось, что удар по рынку обошелся без жертв, но было разрушено около десяти магазинов. Этот объект в Афганистане называли одной из точек базирования пакистанских талибов. Также сообщалось, что ударом беспилотника были ликвидированы сразу три высокопоставленных боевика: глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд и его возможные преемники Сайфулла Мехсуд и Халид Мехсуд.

Обострение конфликта между двумя странами совпало с недавним визитом министра иностранных дел Афганистана Амир Хана Моттаки в Нью-Дели.

В ходе визита ему удалось достичь восстановления дипломатических отношений с Индией, которые были разорваны Дели после прихода к власти талибов в августе 2021 года. Это событие не могло остаться незамеченным в Пакистане, который полгода назад пережил одно из самых серьезных обострений с Индией на фоне теракта в индийском штате Джамму и Кашмир.

С приходом талибов к власти Исламабад столкнулся с ростом атак пакистанских талибов, выступающих против действующей власти и за введение жестких норм общественной жизни по аналогии с Афганистаном. В Исламабаде их возросшую активность связывали с поддержкой Кабула и Дели, но те подобные обвинения отрицают. Возобновление контактов между Кабулом и Дели делает происходящее на границе не просто очередным всплеском насилия, а отражением изменения баланса сил в регионе.

Вероника Вишнякова