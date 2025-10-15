Новые столкновения вспыхнули на границе Пакистана и Афганистана

В отдаленном северо-западном пограничном районе Пакистана произошли столкновения с афганскими вооруженными силами, сообщает Associated Press. В Пакистане обвиняют соседей в неспровоцированной огневой атаке. В ответ артиллерией Пакистана повреждены афганские танки и военные посты. Это второй случай на неделе, когда обе стороны ведут перестрелку на границе.

По данным государственных СМИ Пакистана, афганские ВС и пакистанские талибы совместно открыли огонь по пакистанскому посту, что вызвало ответный огневой удар в Курраме, районе провинции Хайбер-Пахтунхва. Представители службы безопасности заявили об уничтожении крупной тренировочной базы пакистанских талибов.

Хотя столкновения формально прекратились в воскресенье после призывов Саудовской Аравии и Катара, все пограничные переходы между Пакистаном и Афганистаном остаются закрытыми.

В минувшие выходные Кабул заявил, что нанес удары по нескольким пакистанским военным постам и убил 58 пакистанских солдат в отместку за «неоднократные нарушения афганской территории и воздушного пространства». Пакистанские военные объявили о потере 23 солдат, а также об уничтожении более 200 талибов и «связанных с ними террористов» в результате ответного огня вдоль границы. Напряженность остается высокой с прошлой недели, когда руководство Талибана обвинило Пакистан в нанесении авиаударов по Кабулу и восточному рынку. Пакистан обвинения отверг.

Эрнест Филипповский