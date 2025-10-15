На Урале объявили победителей детской литературной премии имени Крапивина

В Екатеринбурге прошла церемония награждения лауреатов Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина, передает департамент информационной политики Свердловской области. Мероприятие, приуроченное ко дню рождения писателя, состоялось в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи.

Фото: Отряд "Каравелла"

Фото: Отряд "Каравелла"

В 2025 году на конкурс поступили 183 работы от 186 авторов из России, Беларуси, Армении, Литвы, Германии, Израиля, Италии, Финляндии, Франции и Чили. В шорт-лист вошли восемь финалистов из России, они забрали победу в следующих номинациях:

«Выбор Командора»: Ольга Семеновская с книгой «Затерянные в лесу» (Москва);

«Выбор детского жюри»: Екатерина Шелеметьева с книгой «Супер-нога Вари Семечкиной» (Санкт-Петербург);

«Выбор литературного совета»: Анна Музыкантова с книгой «Наш семейный зоопарк» (Архангельск);

«Выбор профессионального жюри»: Максим Стрельцов с книгой «Сын мой» (Краснодар).

Авторы-победители получили памятные медали и статуэтки, созданные по эскизам Владислава Крапивина.

Международная детская литературная премия имени Владислава Крапивина является одной из самых значимых наград в области литературы для детей. Она учреждена в 2006 году и вручается ежегодно Свердловской областной библиотекой для детей и молодежи при поддержке регионального министерства культуры. Организаторы отмечают, что премия создана для поддержки талантливых детских писателей, особенно начинающих, которые сталкиваются с трудностями на пути к изданию своих произведений. За годы существования премия стала авторитетным знаком качества и важным культурным фильтром, помогающим юным читателям ориентироваться в современной литературе.

Напомним, накануне в Екатеринбурге на улице Мира, 44 установили мемориальную доску в память о Владиславе Крапивине. В этом здании он работал почти 30 лет, и здесь же 40 лет находился отряд «Каравелла».

Ирина Пичурина