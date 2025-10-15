«Ростсельмаш» приостановил работу по двум крупным инвестпроектам

Ростовский производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» заморозил на время работу по двум масштабным инвестпроектам. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на председателя Совета директоров «РСМ» Константина Бабкина.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Причиной для принятия такого решения послужила трансформация инвестиционной программы компании. «Ростсельмаш» продолжает работать над новыми моделями комбайнов и строительно-дорожной техники. Однако реализация проектов по освоению гидростатических трансмиссий и созданию завода точного литья временно приостановлена.

По словам Константина Бабкина, конструкторы предприятия продолжают испытывать опытные образцы, готовить опытно-промышленные партии.

Мария Хоперская