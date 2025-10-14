Цена на золото достигла рекордных $4150

Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в декабре на бирже Comex достигла исторического максимума в $4150 за тройскую унцию (рост на 1,97% по состоянию на 02:36 мск). К 02:59 мск, рост стоимости золота замедлился, и цена составила $4 146,5 за унцию (+1,88%).

Днем 13 октября фьючерс на золото превысил $4100 за тройскую унцию. По данным Financial Times, рост цены на золото обусловлен в том числе притоками в золотые фонды (ETF). В сентябре мировые инвесторы вложили в ETF $15,5 млрд.