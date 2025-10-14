Стоимость фьючерсов на серебро обновила превысила рекордные $51 за унцию

Стоимость фьючерсов на серебро с поставкой в декабре на бирже Comex достигла исторического максимума, преодолев отметку $51 за тройскую унцию.

По состоянию на 2:00 мск цена на драгоценный металл демонстрировала рост на 4,77%, достигая $51,05 доллара за унцию. R 3:42 мск, динамика роста ускорилась, и стоимость серебра достигла уровня $51,44 доллара за унцию (+4,64%).

В ночь на 14 октября стоимость фьючерсов также достигла исторического максимума в $4150 за тройскую унцию. По данным Financial Times, рост цены на золото обусловлен в том числе притоками в золотые фонды (ETF). В сентябре мировые инвесторы вложили в ETF $15,5 млрд.