Госдеп США аннулировал визы прокомментировавшим убийство Чарли Кирка иностранцам

Государственный департамент США аннулировал визы шести человек из-за негативных комментариев по поводу убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Как сообщает The Wall Street Journal, мера коснулась граждан Аргентины, ЮАР, а также Мексики.

В Госдепартаменте не уточняют, находились ли эти люди в США в момент аннулирования виз. В ведомстве заявили, что страна «не обязана принимать иностранцев, желающих смерти американцам».

В качестве примера Госдеп распространил скриншот одного из комментариев, в котором его автор утверждает, что Чарли Кирк «всю свою жизнь посвятил распространению расистской, ксенофобской и женоненавистнической риторики».

О намерениях аннулировать визы за подобные высказывания в соцсетях Госдеп заявил на следующий день после убийства Чарли Кирка, произошедшего 10 сентября. 14 октября в день рождения Кирка президент США Дональд Трамп посмертно наградил его Президентской медалью Свободы.

Влад Никифоров