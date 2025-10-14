Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа может посетить Москву 15 октября

Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа 15 октября прилетит в Москву с официальным визитом, сообщили Syria TV и Al Hadath со ссылкой на источники.

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Ахмед аш-Шараа пришел к власти в Сирии в декабре 2024 года. Бывший президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в России. В феврале 2025-го президент России Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа провели телефонный разговор.

