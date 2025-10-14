Президент Сирии Ахмед аш-Шараа может посетить Москву 15 октября
Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа 15 октября прилетит в Москву с официальным визитом, сообщили Syria TV и Al Hadath со ссылкой на источники.
Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа
Фото: Jeenah Moon / Reuters
Ахмед аш-Шараа пришел к власти в Сирии в декабре 2024 года. Бывший президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в России. В феврале 2025-го президент России Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа провели телефонный разговор.