Трамп об отношениях с Путиным, встрече с Зеленским и разоружении «Хамас»
Трамп заявил о разочарованности в темпах украинского урегулирования
Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов в Белом доме. В частности, он подтвердил визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, пригрозил Испании введением пошлин за отказ увеличить расходы на оборону и заявил, что президенте РФ Владимир Путин якобы не хочет завершать российско-украинский конфликт. Главные заявления господина Трампа — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters
О конфликте на Украине
- У нас с Владимиром (Путиным. — "Ъ") были хорошие взаимоотношения, возможно, они все еще такие, но я очень разочарован.
- Президент РФ не хочет завершать российско-украинский конфликт.
- Путин должен был «выиграть за одну неделю, но сейчас вступает в четвертый год» боевых действий.
- В России сейчас «огромные очереди» за бензином, экономика РФ близка к краху.
- Зеленский посетит Белый дом 17 октября, он попросит ракеты Tomahawk.
- США располагают большим запасом таких ракет.
О ситуации в секторе Газа
- Если «Хамас» не разоружится, «мы их разоружим», возможно, с применением силы.
- Палестинская группировка подтвердила готовность сложить оружие.
Об Испании
- Испания — единственная страна НАТО, которая не увеличила расходы на оборону до 5% ВВП.
- США могут ввести пошлины против Испании.