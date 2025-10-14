Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп об отношениях с Путиным, встрече с Зеленским и разоружении «Хамас»

Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов в Белом доме. В частности, он подтвердил визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, пригрозил Испании введением пошлин за отказ увеличить расходы на оборону и заявил, что президенте РФ Владимир Путин якобы не хочет завершать российско-украинский конфликт. Главные заявления господина Трампа — в подборке «Ъ».

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

О конфликте на Украине

  • У нас с Владимиром (Путиным. — "Ъ") были хорошие взаимоотношения, возможно, они все еще такие, но я очень разочарован.
  • Президент РФ не хочет завершать российско-украинский конфликт.
  • Путин должен был «выиграть за одну неделю, но сейчас вступает в четвертый год» боевых действий.
  • В России сейчас «огромные очереди» за бензином, экономика РФ близка к краху.
  • Зеленский посетит Белый дом 17 октября, он попросит ракеты Tomahawk.
  • США располагают большим запасом таких ракет.

О ситуации в секторе Газа

  • Если «Хамас» не разоружится, «мы их разоружим», возможно, с применением силы.
  • Палестинская группировка подтвердила готовность сложить оружие.

Об Испании

  • Испания — единственная страна НАТО, которая не увеличила расходы на оборону до 5% ВВП.
  • США могут ввести пошлины против Испании.

