Трамп об отношениях с Путиным, встрече с Зеленским и разоружении «Хамас»

Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов в Белом доме. В частности, он подтвердил визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, пригрозил Испании введением пошлин за отказ увеличить расходы на оборону и заявил, что президенте РФ Владимир Путин якобы не хочет завершать российско-украинский конфликт. Главные заявления господина Трампа — в подборке «Ъ».

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

О конфликте на Украине

У нас с Владимиром (Путиным. — "Ъ" ) были хорошие взаимоотношения, возможно, они все еще такие, но я очень разочарован.

Президент РФ не хочет завершать российско-украинский конфликт.

Путин должен был «выиграть за одну неделю, но сейчас вступает в четвертый год» боевых действий.

В России сейчас «огромные очереди» за бензином, экономика РФ близка к краху.

Зеленский посетит Белый дом 17 октября, он попросит ракеты Tomahawk.

США располагают большим запасом таких ракет.

О ситуации в секторе Газа

Если «Хамас» не разоружится, «мы их разоружим», возможно, с применением силы.

Палестинская группировка подтвердила готовность сложить оружие.

Об Испании