Трамп: экономика России близка к краху

Президент США Дональд Трамп считает, что российская экономика «вот-вот рухнет». Он добавил, что Владимир Путин должен был «выиграть за одну неделю, но сейчас вступает в четвертый год» боевых действий.

«Я очень разочарован, потому что у нас с Владимиром были очень хорошие отношения, и, вероятно, они остаются такими и по сей день. Я не понимаю, почему он продолжает эту войну»,— сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по The New York Times).

Господин Трамп также подтвердил, что до конца недели встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, тот хочет попросить американские крылатые ракеты Tomahawk для Украины. «У нас много ракет Tomahawk»,— добавил президент США.