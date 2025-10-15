Профучастники предъявили сдерживающие факторы

НАУФОР опубликовала предложения по развитию финансового рынка. Ассоциация поддержала многие идеи ЦБ, в частности вопросы стимулирования компаний при выходе на IPO. В то же время профучастники выдвинули и дополнительные предложения, в том числе изменение модели индивидуальных инвестиционных счетов и расширение возможностей пенсионных фондов. Впрочем, по мнению экспертов, не все предложенные меры дадут необходимый эффект для развития рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) опубликовала свои комментарии к проекту «Основных направлений развития финансового рынка на 2026 год и период 2027 и 2028 годов», опубликованных ЦБ месяц назад. Сам документ был передан Банку России накануне, 13 октября. В ЦБ отметили, что завершили обсуждение проекта и приступили к анализу «поступивших от участников рынка предложений и замечаний».

Профучастники поддерживают предложение регулятора по стимулированию эмитентов при выходе на IPO, в том числе с последующим доступом к госзакупкам и госгарантиям. Также ассоциация поддержала исключение расходов эмитента на IPO в двукратном размере из налогооблагаемой прибыли, трехлетнее снижение ставки налога на прибыль и освобождение от налогов акционеров при продаже их пакетов акций в ходе первичного размещения. Гендиректор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева указывает, что предложенные меры «снизят финансовые и налоговые барьеры, сделав IPO более привлекательным». Однако внимание важно обращать и на текущую рыночную конъюнктуру, указывают эксперты. «В эпоху дорогих денег самим компаниям первичный рынок неинтересен. И дополнительные меры не помогут, если частные инвесторы не обладают достаточным свободным капиталом»,— предупреждает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

В развитии рынка должно помочь полноценное раскрытие информации потенциальными эмитентами, так как текущий уровень раскрытия профучастники считают «недостаточным». Летом Банк России опубликовал доклад «Об оптимизации форм раскрытия периодической информации» (см. “Ъ” от 11 июля). Однако в НАУФОР считают, что предлагаемые меры в виде публикации «инвестиционного некредитного рейтинга акций» вряд ли снимут большую часть вопросов. Эксперты подтверждают важность решения этой проблемы. «Инвесторы, главным образом институциональные, не могут строить прогнозы на текущем волатильном рынке в условиях недостаточного раскрытия информации самими компаниями»,— отмечает Дмитрий Целищев.

Также НАУФОР предлагает существенно переработать требования к индивидуальным инвестиционным счетам третьего типа (ИИС-3), поскольку публичные данные свидетельствуют о «низком интересе к ним со стороны инвесторов». По данным ЦБ за первое полугодие 2025 года, число ИИС-3 увеличилось менее чем на 150 тыс., тогда как общий объем ИИС (с учетом счетов первого и второго типов) превышает 6,2 млн (см. “Ъ” от 16 августа).

Одной из мер повышения популярности инструмента НАУФОР считает снижение минимального срока существования договора на ведение ИИС. Сейчас для счетов, открытых в 2024–2026 годах, он составляет пять лет, а к 2030 году достигнет десяти лет. «Инвесторы зачастую скептически относятся к большому сроку заморозки средств на счете. Пять или даже десять лет — слишком большой срок, сейчас на рынке не так много инвесторов, которые имеют такой инвестиционный горизонт»,— указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

Однако дальнейшее развитие инструмента только за счет налоговых преференций будет невозможно, считают эксперты. Стимулировать его популярность смогло бы расширение линейки продуктов, например «альтернативные инвестиции в формате паев ПИФов, в том числе не допущенных к биржевым торгам», считает господин Целищев.

НАУФОР также рассматривает вопрос об освобождении от налогообложения дохода по ценным бумагам, дивидендов, купонов и периодических платежей по паям ПИФов при условии пятилетнего владения ими. «В период стабильности это было бы прекрасным дополнением, однако сейчас доминирующим фактором является геополитика, которая может спровоцировать сильный приток или отток капитала с фондового рынка»,— отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Ассоциация считает, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны иметь возможность предлагать клиентам разные портфели, «где доля долевых инструментов снижалась бы по мере увеличения возраста клиента с замещением их более надежными долговыми». По мнению гендиректора НПФ Сбербанка Ольги Изюмовой, идея «весьма перспективна», так как «учитывает индивидуальные особенности возрастных групп». При этом гендиректор «ВТБ Пенсионный фонд» Андрей Осипов отметил, что сейчас у фондов «уже есть наработки в этом направлении». В то же время, по оценке гендиректора «Эксперт бизнес-решений» Павла Митрофанова, принципиального пересмотра требований к рискам НПФ не произойдет, так как «в вопросе пенсионных средств традиционно побеждают осторожность и низкая толерантность государства к их возможным потерям».

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев