ИИС выходят из спячки

К середине 2025 года количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило более 6,22 млн штук, превысив показатель начала года на 2,5%. При этом объем активов на таких счетах увеличился более чем на 14%. Рост сегмента обеспечивается благодаря открытию брокерских ИИС, тогда как количество счетов доверительного управления уверенно сокращается. Вместе с тем эксперты сомневаются, что по открытию новых счетов ИИС смогут повторить динамику прошлых лет, однако уверены, что объемы средств на них будут расти опережающими темпами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным Банка России, по итогам первого полугодия 2025 года число открытых счетов ИИС превысило 6,22 млн шт. Причем во втором квартале число открытых счетов увеличилось на 93,7 тыс. шт., превысив почти в два раза прирост за первый квартал. Рост произошел благодаря увеличению брокерских ИИС, число которых к середине года превысило 6 млн шт. С начала года их количество увеличилось на 186 тыс. шт., за год — на 377 тыс. шт. Между тем количество ИИС доверительного управления уверенно сокращается. По итогам первого полугодия 2025 года их количество составило менее 225 тыс. шт., сократившись почти на 35 тыс. шт. с начала года и на 84 тыс. шт. за год.

Программа ИИС была запущена в начале 2015 года. Изначально клиентам были доступны индивидуальные счета двух типов в зависимости от используемого налогового вычета. В случае ИИС-1 инвестор мог возвращать налоги с инвестированной за год суммы до 400 тыс. руб., то есть до 52 тыс. руб. В случае ИИС-2 при закрытии счета инвестор освобождался от уплаты налога на доход, полученный от инвестирования средств. При этом инвестор мог иметь только один ИИС, а сам счет открывался не менее чем на три года. Если владелец счета досрочно закрывал его, то был обязан возместить полученные вычеты. С 2024 года инвесторам стали доступны только счета третьего типа. Их могут открывать инвесторы, которые не имеют счетов первых двух типов. Причем в общей сложности можно иметь три ИИС-3. Несмотря на то что по новым счетам применяются налоговые вычеты обоих типов, срок владения заметно увеличен. До 2026 года он составляет пять лет, а к 2031 году увеличивается до десяти лет.

Объемы активов на счетах ИИС увеличились по сравнению с первым кварталом на 6%. Объем превысил 680 млрд. По оценке ЦБ, интерес инвесторов к ИИС «поддержали ослабления геополитической напряженности и ожидания постепенного снижения ключевой ставки», которая, по мнению аналитиков, может к концу года сократиться до 14–15%. При этом доля акций в структуре активов брокерских ИИС за второй квартал снизилась с 37% до 35%, тогда как объем облигаций увеличился с 23% до 26%. Структура ИИС в рамках доверительного управления не претерпела значительных изменений.

Профучастники подтверждают рост интереса инвесторов к ИИС, прежде всего к брокерским счетам. «Этот инструмент задуман как часть более широкой экосистемы накоплений: он сочетает налоговые льготы, обязательный срок размещения и потенциальную возможность софинансирования»,— пояснили в «ВТБ Мои инвестиции». «Брокерский ИИС дает возможность потенциально больше заработать, особенно для тех, кто готов активно управлять своими инвестициями»,— считает аналитик «Альфа-Инвестиций» Анастасия Бойко. При этом ИИС в рамках доверительного управления теряют актуальность. Одной из причин этого является невозможность клиента «самостоятельно отбирать активы», из-за чего инвесторы начинают опасаться потери дохода, поясняет госпожа Бойко. Инвесторов отталкивают и высокие комиссии, которые взимают управляющие, отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

По мнению аналитиков, повысить спрос может повышение лимита взноса, расширение списка доступных активов, упрощение процедуры ведения ИИС. Однако барьером в развитии этого инструмента может выступать непонимание новыми клиентами полных условий счетов третьего типа, особенно нюансов налоговых вычетов и минимального срока, считает директор по развитию ИИС «БКС Мир инвестиций» Артем Киракосян. «Причем даже если новых ИИС будет открываться меньше, средние портфели активов клиентов по текущим счетам будут расти. Клиенты, которые понимают, зачем им нужен такой счет, совершают регулярные пополнения и увеличивают средний чек»,— отмечает эксперт.

Андрей Ковалёв