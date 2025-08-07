Пустая коляска упала на пути на станции «Черная речка»

Движение на участке синей ветки петербургского метро на время приостанавливали. На пути на станции «Черная речка» упала пустая коляска, сообщает 78.ru.

По информации от очевидцев, коляска стояла рядом с краем перрона и внезапно покатилась в сторону путей. Ребенка в тот момент в ней не было, малыш сидел на руках у матери, которая разговаривала со своей знакомой.

Женщины увидели, что коляска падает, в самый последний момент — она упала на рельсы, по которым тут же пронесся поезд. По словам пассажиров, движение поездов пришлось ограничить на 15 минут, покореженную конструкцию вновь подняли на платформу. В данный момент движение по синей ветке осуществляется в штатном режиме.

Дарья Астанина