Символический клуб имени тренера «Зенита» Сергея Семака учредили в России

В ходе общероссийской тренерской конференции 14 октября учредили символический клуб Сергея Семака, сообщает пресс-служба «Зенита». В него войдут футболисты, ставшие чемпионами России в качестве игроков и в качестве тренеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«В настоящее время главный тренер "Зенита" является единственным обладателем подобного достижения»,— говорится в сообщении.

Будучи игроком, господин Семак пять раз становился чемпионом России, выступая за ЦСКА, «Рубин» и «Зенит». В качестве главного тренера Сергей Богданович брал шесть чемпионских титулов подряд вместе с сине-бело-голубыми.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» планирует продать бразильца Жерсона, купленного летом за 25 млн евро. Руководство клуба якобы недовольно медлительностью 28-летнего хавбека.

Андрей Маркелов