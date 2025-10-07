Главу НПК «запеленговали» с мошенничеством

Суд признал экс-гендиректора НПК «Пеленгатор» Валерия Дрогалина виновным в мошенничестве, связанном с хищением более 100 млн рублей, выделенных на разработку систем вооружения. Основным заказчиком предприятия является Министерство обороны РФ. Именно военному ведомству, как установило следствие, и был причинен многомиллионный ущерб. Сам научно-производственный комплекс с прошлого года находится в стадии банкротства — его общая задолженности перед кредитором превысила 830 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд приговорил бывшего генерального директора НПК «Пеленгатор» Валерия Дрогалина к четырем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в рамках государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместе с ним на скамье подсудимых оказался его подчиненный — Александр Богданов (дело выделено в отдельное производство). Организатором схемы хищений правоохранители считают учредителя НПК — Валентина Голубенко. Последний находится в международном розыске.

В 2015–2017 годах предполагаемые соучастники занимались, по версии следствия, внесением в документы ложных сведений о выполнении разработок технических устройств для Минобороны.

Исследования, в частности, были связаны с изучением информационных свойств сигналов, отраженных от реальных воздушных целей различных классов и типов. На их основе проходила разработка алгоритмов обработки сигналов в радиолокационных комплексах различного базирования для повышения эффективности оценки и уточнения воздушной целевой и помеховой обстановки.

В судебных материалах говорится, что замысел соучастников состоял в том, чтобы при заключении госконтрактов на научные разработки работы по ним выполнять не в полном объеме либо вообще не проводить, а если и заниматься чем-то, то с минимальными затратами, в том числе путем заимствования результатов ранее проводимых исследований, но при этом различными способами создавать перед заказчиком видимость надлежащего выполнения, а оплату получать в полном объеме.

Дрогалин, сказано в обвинительном заключении, помимо прочего, должен был фиктивно трудоустроить в «Пеленгатор» неких лиц и обеспечить им выплаты под видом зарплаты за счет бюджетных средств.

В результате преступных действий из 294 млн рублей, полученных НПК в качестве оплаты работ, было похищено более 195 млн рублей. Данная сумма была взыскана с экс-начальника предприятия горсудом в пользу Министерства обороны в счет возмещения причиненного материального ущерба. В апреле на имущество Богданова и Дрогалина был наложен арест на общую сумму свыше 5 млн рублей. Также принятыми в ходе следствия мерами было обеспечено возмещение ущерба государству свыше 2 млн рублей.

Богданов и Дрогалин, по данным Главного военного следственного управления СКР, признали вину в полном объеме еще в ходе предварительного следствия и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

В августе минувшего года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти суд признал НПК «Пеленгатор» банкротом. Основанием для этого стало иск от ИП Дениса Гринчука, в котором он требовал от компании 2,9 млн рублей. Позже данное дело было объединено с процессом, инициированным Объединенной авиастроительной корпорацией. Ее претензии к НПК составили почти 106 млн рублей. При этом общая сумма долга организации перед кредиторами превысила 831 млн рублей. Предприятие ранее занималось разработкой и ремонтом наукоемких приборов и изделий. В основном оно специализировалось на радиолокационных и следящих системах различного применения.

Андрей Кучеров