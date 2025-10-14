Почти 25 тысяч кубанских школьников учатся в предпрофильных классах

В Краснодарском крае почти 25 тыс. школьников осваивают программы предпрофильного обучения по шести приоритетным направлениям. Об этом в своем Telegram-канале сообщила исполняющая обязанности вице-губернатора региона Анна Минькова.

«Ребята осваивают программу по единому стандарту «школа — СПО — вуз — предприятие». Такой подход дает возможность не только углубленно изучать профильные дисциплины, но и получить практический опыт еще до поступления, осознанно подойти к выбору будущей профессии»,— заявила госпожа Минькова.

Каждый предпрофильный класс имеет свою специфику. Курчатовцы изучают генетику и природоподобные технологии. В классах агротехнической направленности делают упор на сельское хозяйство. Будущие инженеры совершенствуют знания в области математики, физики и компьютерных технологий.

В педагогических классах ученики знакомятся с основами педагогики и психологии. В медицинских преподают курс анатомии и приглашают учащихся на экскурсии в лечебные учреждения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае на развитие образования направили свыше 233 млрд руб. в 2025 году.

Анна Гречко