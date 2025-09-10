Объем финансирования отрасли образования на Кубани превысил 233 млрд рублей

В Краснодарском крае на развитие образования направили свыше 233 млрд руб. в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, средства направили на строительство школ и детских садов, ремонт действующих учебных заведений, зарплаты педагогов и сотрудников отрасли, укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учебного процесса.

В этом году в регионе отремонтировали 685 образовательных организаций. В учреждениях заменили крыши, привели в порядок фасады, обновили классы, актовые и спортивные залы, пищеблоки, благоустроили территории. Кабинеты оснащают новым оборудованием и учебными материалами.

За последние 10 лет на Кубани открыли 105 новых школ и 214 детских садов. В День знаний учеников приняли 12 новых школ общей вместимостью более 12,2 тыс. мест. Семь из них построили в Краснодаре, по одной — в Горячем Ключе, Сочи, Динском, Крымском и Тбилисском районах.

К началу нового учебного года единовременную выплату 5 тыс. руб. получили 40 тыс. школьных педагогов. С 2026 года по поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева ежемесячную краевую доплату учителям увеличат на 5 тыс. руб. — с 1 января она составит 15 тыс. руб. Надбавку к региональной выплате получат и воспитатели детских садов.

Алина Зорина